Томск, , 08:51 — REGNUM В Томской области перед судом предстанет 42-летний мужчина по обвинению в убийстве и покушении на двойное убийство. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, преступление было совершено более 20 лет назад.

Нож Mr Seb

По данным следствия, ночью 29 октября 1999 года обвиняемый, будучи пьяным, увидел на улице драку между четырьмя мужчинами, двое из которых были его знакомыми. Решив вмешаться, он ударил ножом двоих противников.

«Мужчина 29 лет от полученных ранений скончался на месте преступления, а 22-летний молодой человек, смог вызвать «скорую помощь», что позволило сохранить ему жизнь. Местонахождение лица, совершившего преступление, не было установлено, и он был объявлен в федеральный розыск», — отметили в управлении.

В поисках подозреваемого, как отмечается, следователи использовали возможности соцсетей. В результате находившийся в розыске более 20 лет мужчина был задержан в мае 2021 года в Норильске Красноярского края. Как выяснилось, всё это время он жил по поддельному паспорту.

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