Джакарта, , 08:49 — REGNUM Индонезия и Австралия согласились поддержать инфраструктуру, которая приведет к снижению уровня вредных выбросов в атмосферу, сообщает CNN Indonesia.

Флаг Индонезии (сс) A-C-K

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что президент Индонезии Джоко Видодо и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон согласовали совместное заявление о сотрудничестве в области «зеленой» экономики.

Встреча прошла на полях саммита G20, который прошел в Риме (Италия) 30−31 октября 2021 года.

Стороны также обсудили сотрудничество в области вакцинации против коронавируса.

Джоко Видодо также провел двусторонние встречи с главами Турции и Франции. Главы Индонезии и Турции обсудили подготовку президента Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Джакарту. Затем с главой Францией Джоко Видодо обсудил расширение сотрудничества в оборонном секторе.

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