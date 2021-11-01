Сан-Себастьян, Испания, 1 ноября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Атлетиком» (Бильбао) в матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Реал Сосьедад»

На 58-й минуте «Реал Сосьедад» вышел вперёд благодаря голу нападающего Александра Исака.

На 84-й минуте «Атлетик» остался в меньшинстве после удаления защитника Иньиго Мартинеса. Тем не менее, команда смогла сравнять счёт, на 91-й минуте отличился нападающий Икер Муньяин.

На сегодняшний день «Реал Сосьедад» занимает первое место в чемпионате Испании, в активе команды 25 очков. «Атлетик» идёт на восьмом месте с 18 очками.

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