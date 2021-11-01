Москва, 1 ноября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Искусственный интеллект (ИИ) общегородского контакт-центра Москвы с начала работы — с марта 2014 года — принял от горожан более 65 миллионов телефонных звонков, сообщается на портале мэра столицы.

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Цифровой голосовой помощник по телефону +7 (495) 777-77-77 консультирует москвичей по различным вопросам: оказания государственных услуг, ЖКХ, транспорта и другим темам.

Также робот помогает собирать отзывы о качестве оказанных услуг, оповещает о начале отопительного сезона и может перезвонить заявителю. Сегодня в базе знаний ИИ содержится более 100 тем.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве для горожан, ушедших на самоизоляцию и соблюдающих домашний режим, открыта горячая линия.

Читайте подробнее: Для ушедших на самоизоляцию москвичей открыта горячая линия