Владивосток, , 08:46 — REGNUM В Приморье центр «Мой бизнес» совместно с Союзом пчеловодов региона запускает образовательный акселератор «Энергия пчеловодства». Как сообщили в пресс-службе центра, работа ведётся в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»: знания по продвижению своей продукции и сбыту меда на зарубежные рынки получат 60 пчеловодов.

В конце курса участники проекта презентуют продукцию и план внедрения полученных навыков на своей пасеке. Самые успешные получат приз — билеты на Рождественскую ярмарку в Санкт-Петербург и сертификат на поездку в пчелохозяйство «Настоящий мед» в Казахстане.

Первый курс для производителей меда состоялся в 2020 году, а теперь был доработан с учетом потребностей пчеловодов.

«Участники получат сведения для полноценной подготовки продукта, познакомятся с анализом рынка меда Японии, США, Канады, Европы, Китая, с предпочтением потребителей и особенностями порядка организации экспорта. А главное, получат практические рекомендации и индивидуальное сопровождение по внедрению полученных знаний на практике от ведущих экспертов отрасли», — пояснил генеральный директор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров.

Основное обучение пройдет в Уссурийске, затем состоятся однодневные занятия в трех районах края, где развито производство меда.

«По итогам первого акселератора благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» в регионе развивается новое туристическое направление — агротуризм на пасеках. К нашим пчеловодам приезжают первые туристы, разрабатываются туристические маршруты. В результате акселератора 2021 года мы планируем увеличить объем реализации меда как на внешние, так и на внутренние рынки», — отметил председатель Союза пчеловодов Приморского края Рамиль Еникеев.

Поддержка производителей и экспортеров в Приморье является одним из ключевых направлений работы центра «Мой бизнес» по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». К 2024 году Приморскому краю предстоит вдвое увеличить объем несырьевого экспорта — с $2 млрд до $3,9 млрд.

Напомним, в регионах консультации для бизнеса проводят региональные экспортные центры. За рубежом экспортер может обратиться за помощью в торговые представительства России.