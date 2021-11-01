Сеул, , 08:45 — REGNUM Экспорт товаров из Южной Кореи в октябре 2021 года составил $55,55 млрд, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

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Согласно опубликованным данным, экспорт товаров из страны растёт на протяжении двенадцати месяцев подряд.

Экспорт полупроводников вырос на 28,8%, нефтехимической продукции — на 68,5%, нефтепродукторв — на 138,1%, стали — на 48,6%, дисплеев — на 5,3%, судов — на 6,4%. Однако экспорт автомобилей, напротив, сократился на 4,7%, автозапчастей — на 1,2.

Поставки в Китай увеличились на 24,9%, в США — на 22,9%, в ЕС — на 19,6%, в страны Юго-Восточной Азии — на 29,2%, в Японию — на 35,2%, в Индию — на 29,9%.

С января по октябрь общий объем экспорта составил $523,21 млрд.

Импорт товаров в Южную Корею составил $53,86 млрд, что на 37,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Профицит торгового баланса составил $1,69 млрд.