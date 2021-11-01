Саратов, 1 ноября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В правительстве Саратовской области произошло очередное кадровое назначение. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Иван Шилов, ИА REGNUM Назначение

«Постановлением губернатора В. Радаева №404 от 1 ноября 2021 года на должность министра образования Саратовской области назначен Орлов Михаил Игоревич», — говорится в сообщении.

Михаил Орлов исполнял обязанности главы ведомства с апреля текущего года. До этого он возглавлял планово-экономический отдел управления планирования и исполнения бюджета минобразования.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в СМИ появились публикации о возможной отставке Валерия Радаева осенью этого года либо весной 2022 года.

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