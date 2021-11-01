Чебоксары, , 08:43 — REGNUM В Чувашии двое парней, в том числе несовершеннолетний, признаны виновными в угоне трёх автомобилей. Один из них получил реальный срок, его сообщник — условное наказание, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед судом предстали 19-летний житель Канаша и его 15-летний друг. Правоохранители выяснили, что 10 — 12 июня 2021 года они угнали три транспортных средства, попытавшись также угнать ещё один автомобиль.

«Они катались на них по Канашу и Канашскому району. Один раз угнанный автомобиль заглох, и они, увидев ДПС, разбежались в разные стороны. В другой раз они врезались в гараж и бросили машину», — говорят в следственном управлении.

Третья угнанная машина заглохла в одной из деревень.

По данным следствия, 19-летний парень вовлёк в совершение данных преступлений своего 15-летнего друга.

Читайте также: В России зафиксировали снижение числа автоугоновКанашский районный суд признал парней виновными в трёх эпизодах угона и покушении на угон автомобилей (п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ; ч. 3 ст. 30; п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ).

Помимо этого, 19-летний парень осуждён за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступлений (ч. 4 ст. 150 УК РФ), в результате он получил пять лет и три месяца колонии общего режима, его несовершеннолетнему другу назначено 1,5 года условного срока. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года осуждены за угон автомобиля 30-летняя жительница города Алатыря в Чувашии и её 15-летняя знакомая. Суд признал их виновными, назначив штрафные санкции.

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