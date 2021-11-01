Улан-Удэ, , 08:43 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки подтверждено шесть новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, все скончавшиеся были в возрасте старше 65 лет.

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Таким образом, за весь период пандемии жертвами COVID-19 в республике стали 1994 человека.

В настоящее время в ковидных стационарах региона лечатся 1029 пациентов. 89 тяжёлых больных находятся в реанимации, из них 52 подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение проходят ещё 3180 носителей.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 1202 койки: занято — 1029, свободно — 173 койки. Занятость коечного фонда составляет 85,6%», — отметили в оперштабе.