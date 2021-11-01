Уфа, 1 ноября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате опрокидывания автомобиля в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

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Сообщается, что ДТП произошло ночью 1 ноября в Абзелиловском районе.

По предварительным сведениям, автомобиль Лада Ларгус, за рулем которого находился водитель 1993 года рождения, на прямом участке дороги съехал с дороги и опрокинулся в кювет.

Отмечается, что в этом ДТП получили не совместимые с жизнью травмы водитель и два пассажира. Ещё одного пассажира доставили в больницу с различными травмами.

«По имеющейся информации, жители Баймакского района д. Куянтау возвращались с рыбалки», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также уточняются личности погибших.