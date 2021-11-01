Екатеринбург, 1 ноября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. Екатеринбуржцы за полгода сдали 32 тонны автопокрышек. Теперь их утилизируют, сообщили в администрации города.

(сс) jarmoluk Шины

Местные жители за шесть месяцев 2021 года сдали на утилизацию около 2 тысяч автомобильных покрышек. Такая возможность появилась у них благодаря нацпроекту «Экология». Самым активным месяцем приема стал сентябрь. Именно в это время водители меняют летнюю резину на зимнюю.

Отметим, что размещение автопокрышек во дворах на мусорках запрещено. Это отходы четвертого класса опасности, которые легко воспламеняются, выделяют яды и биологически не разлагаются.

В нижнетагильском центре утилизации отходов в ненужные покрышки вдохнут вторую жизнь. Их переработают в мелкодисперсную крошку. Позже применят при ремонте дорожного полотна или производстве кровельных материалов.