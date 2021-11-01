Москва, , 08:38 — REGNUM Увеличить штрафы за неуплату по счетам за потребление электроэнергии для юридических лиц предложила НП «Совет рынка». Об этом рассказал 1 ноября глава организации Максим Быстров в интервью газете «Известия».

Электричество 99px.ru

НП «Совет рынка» направил в Минэнерго РФ инициативу об увеличении административных штрафов для юридических лиц за неуплату счетов за потреблённую электроэнергию. Предлагается увеличить размер штрафов со 100−200 тыс. рублей до 200−400 тыс.

Кроме того, предлагается полностью исключить возможность замены штрафа на предупреждение и ужесточить наказание за повторные нарушения в течение года. Все инициативы касаются только так называемых неотключаемых потребителей. К таким, например, относятся предприятия ЖКХ, объекты производства и жизнеобеспечения.

В свою очередь, в Минэнерго изучат поступившую инициативу и после её всесторонней оценки будет сформирована итоговая позиция ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что более 300 жителей Якутска отстаивают в прокуратуре право на отопление и энергоснабжение.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители Якутска отстаивают через СМИ и прокуратуру право на отопление и свет