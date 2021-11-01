Москва, 1 ноября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. В Москве 1 ноября ожидается до 11 градусов тепла, сообщает центр погоды «Фобос».

Марина Захарова ИА REGNUM Осень

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«Сегодня метеоусловия в столичном регионе будут определяться гребнем антициклона, благодаря чему жителей Центральной России ждёт ещё один погожий и не по сезону тёплый денёк», — говорится в прогнозе.

Синоптики рассказали, что в Москве в течение дня будет без осадков. Воздух прогреется до 11 градусов выше нуля, в Подмосковье — до 12 градусов. Скорость ветра будет достигать восьми метров в секунду.