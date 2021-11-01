Грозный, 1 ноября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. В Чечне за десять месяцев 2021 года 69 тыс. человек смогли воспользоваться услугами в сфере здравоохранения через личный кабинет пациента «Мое здоровье». По данному показателю республика вышла на первое место в России, в шесть раз перевыполнив плановый норматив.

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«Число граждан, воспользовавшихся услугами в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг в Чеченской Республике за 9 месяцев 2021 года, составило свыше 69 тыс. человек при плановом показателе в десять тысяч человек. Перевыполнение показателя до 671,84% от заявленного позволило региону стать абсолютным лидером рейтинга среди субъектов России», — говорится в сообщении регионального министерства здравоохранения на странице в Instagram.

Так, граждане обращались в личный кабинет для записи к врачам и на вакцинацию от коронавируса и гриппа, получали телемедицинские консультации при лечении COVID-19, находясь на амбулаторном лечении. Как отметили в минздраве, к концу 2022 года здравоохранение в Чечне планируют полностью перевести на электронный документооборот.