Екатеринбург, , 08:38 — REGNUM Полноценное движение транспорта по Макаровскому мосту открыли 31 октября. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области

Макаровский мост по ул. Челюскинцев через Городской пруд Екатеринбурга на реке Исети Aleksandr Zykov

Мост расширили до шести полос вместо четырех. Ожидается, что пропускная способность объекта увеличится в полтора раза.

Движение по мосту торжественно открыли исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Чиновники испытали сооружение, проехав по нему в трамвае.

Макаровский мост является одной из основных переправ через Исеть. Кроме того, по берегам реки строятся новые жилые кварталы, из-за чего нагрузка на него только возрастет, отметил Алексей Шмыков. Он добавил, что реконструкция моста еще не завешена. Строителям предстоит привести в оптимальное состояние объездные пути.

Глава Екатеринбурга заявил, что работы начали безотлагательно, поскольку по заключению Госэкспертизы возможно было обрушение конструкций. Алексей Орлов также поблагодарил правительство и губернатора за финансирование благоустройства объекта.

Напомним, мост через реку Исеть эксплуатируется более 60 лет. Объект был настолько изношен, что нуждался в реконструкции. Решение о проведении работ было принято в 2017 году по инициативе губернатора Евгения Куйвашева. Общая стоимость составит более 3 миллиардов рублей. Работы завершат до конца 2022 года.