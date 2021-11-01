В Екатеринбурге торжественно открыли движение по Макаровскому мосту
Екатеринбург, 1 ноября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Полноценное движение транспорта по Макаровскому мосту открыли 31 октября. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области
Мост расширили до шести полос вместо четырех. Ожидается, что пропускная способность объекта увеличится в полтора раза.
Движение по мосту торжественно открыли исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Чиновники испытали сооружение, проехав по нему в трамвае.
Макаровский мост является одной из основных переправ через Исеть. Кроме того, по берегам реки строятся новые жилые кварталы, из-за чего нагрузка на него только возрастет, отметил Алексей Шмыков. Он добавил, что реконструкция моста еще не завешена. Строителям предстоит привести в оптимальное состояние объездные пути.
Глава Екатеринбурга заявил, что работы начали безотлагательно, поскольку по заключению Госэкспертизы возможно было обрушение конструкций. Алексей Орлов также поблагодарил правительство и губернатора за финансирование благоустройства объекта.
Напомним, мост через реку Исеть эксплуатируется более 60 лет. Объект был настолько изношен, что нуждался в реконструкции. Решение о проведении работ было принято в 2017 году по инициативе губернатора Евгения Куйвашева. Общая стоимость составит более 3 миллиардов рублей. Работы завершат до конца 2022 года.