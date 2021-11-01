Москва, 1 ноября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Центральный банк России с 1 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО «Коммерческий банк «Спутник» (г. Самара), сообщается на сайте регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Временная администрация — «Агентство по страхованию вкладов» — выявила в банке крупную недостачу наличных денег. Установлена полная утрата банком «Спутник» капитала.

Правоохранительными органами по факту выявленной недостачи возбуждены уголовные дела. По величине активов кредитная организация занимала 295-е место в банковской системе РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Объединенный резервный банк» («Орбанк»), г. Москва.

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