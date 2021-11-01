Горно-Алтайск, , 08:31 — REGNUM В Республике Алтай зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, скончались 84-летняя жительница Майминского района и жительница Горно-Алтайска 27 лет.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«По заключению патологоанатомов, в обоих случаях смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двусторонней пневмонии, во втором случае — на фоне тяжёлой сопутствующей патологии», — отметили в оперштабе.

Таким образом, всего за время пандемии в республике скончались 448 пациентов. Причиной смерти 400 из них стал непосредственно COVID-19, остальные умерли от сопутствующих заболеваний на фоне заражения коронавирусом.