Абхазия, 3 марта, 2007, 22:32 — ИА Регнум. Абхазия всегда выступает за мирное решение грузино-абхазского конфликта, однако переговорный процесс приостановлен - по вине грузинской стороны. Об этом заявил 3 марта вечером президент Абхазии Сергей Багапш в ходе встречи с членом комиссии Европарламента по Косово Сильвестром Хрущ , прибывшим в Сухуми.

Как передает корреспондент ИА REGNUM в Сухуми, представляя нынешнюю ситуацию в грузино-абхазском переговорном процессе, президент Абхазии заявил, что главное условие Сухуми - соблюдение Тбилиси требований резолюции СБ ООН (от 13 октября 2006 г.), согласно которой Грузия должна вывести из верхней части Кодорского ущелья (единственного подконтрольного Грузии региона Абхазии - ред.) все военные подразаделения, выполить все ранее достигнутые договоренности, а также освободить захваченных граждан Абхазии Фридона Чакаберия (глава администрации с. Баргяб Гальского района) и Давида Сигуа (глава избиркома Гальского района). Вместе с тем Сергей Багапш призвал членов Европарламента выслушивать и позицию абхазской стороны.

Касаясь проведения выборов в парламент Абхазии 4 марта, президент выразил уверенность, что они пройдут на должном уровне при высокой активности избирателей.