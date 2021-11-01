Президент Абхазии встретился с членом комиссии Европарламента по Косово
Абхазия, 3 марта, 2007, 22:32 — ИА Регнум. Абхазия всегда выступает за мирное решение грузино-абхазского конфликта, однако переговорный процесс приостановлен - по вине грузинской стороны. Об этом заявил 3 марта вечером президент Абхазии
Как передает корреспондент ИА REGNUM в Сухуми, представляя нынешнюю ситуацию в грузино-абхазском переговорном процессе, президент Абхазии заявил, что главное условие Сухуми - соблюдение Тбилиси требований резолюции СБ
Касаясь проведения выборов в парламент Абхазии 4 марта, президент выразил уверенность, что они пройдут на должном уровне при высокой активности избирателей.