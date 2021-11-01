Уфа, 1 ноября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Целью руководства Башкирии является благоустройство как можно больше парков в республике. Об этом 1 ноября сообщил глава региона Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

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Хабиров опубликовал фотографии парка в Мечетлинском районе, сообщив, что они сделаны рано утром, поэтому в парке пусто. При том, что в нем всегда много людей, добавил он.

«Это наша основная цель, чтобы таких парков, как этот в Мечетлинском районе, было как можно больше. Чтобы каждый, кто хочет, нашёл чем заняться. Чтобы мамочки с колясками спокойно гуляли в парке, чтобы были съезды. Чтобы пацаны не на улице слонялись, а сбивали руки на снарядах, чтобы были тихие и уютные зоны для людей старшего возраста», — сообщил глава региона.

Он отметил, что очень важным является слышать мнение местных жителей и узнавать, что они хотят и что им нравится.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии Радий Хабиров призвал жителей региона не ссылаться на отсутствие «кусочка мяса и помидоров» и провести нерабочие дни с позитивом.