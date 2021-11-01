Ульяновск, , 08:28 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Алексей Русских обсудил с инициативной молодёжью реализацию профильных проектов. Мероприятие прошло в формате ковид-фри, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Ульяновский губернатор Алексей Русских встретился с молодёжью Ulgov.ru

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На встречу были приглашены победители форумов и грантовых конкурсов Росмолодёжи и представителями молодёжного правительства региона. Они представили проекты, которые планируется реализовать в ближайшее время.

Открывая встречу, губернатор подчеркнул важность вклада представителей молодёжи в развитие региона и страны, самореализации каждого человека.

«В сложных условиях пандемии перед нами очень много вызовов и все проблемы, которые сейчас стоят, требуют поиска новых решений. Уверен, что вы как активная молодёжь поможете в поиске новых идей», — отметил Алексей Русских.

Ранее в Ульяновской области был открыт онлайн-курс для обучения молодёжи качественной подготовке проектов. Тематические проектные лаборатории также прошли на базе четырёх университетов, а в октябре завершился отбор на ежегодный губернский конкурс среди жителей в возрасте от 18 до 30 лет: по его итогам 30 авторов лучших проектов по десяти ключевым направлениям получат грантовую поддержку на общую сумму 1,5 млн рублей.

В рамках встречи были представлены проекты победителей федеральных молодёжных форумов в 2021 году от Ульяновской области.

По итогам мероприятия Алексей Русских поручил внести изменения в губернский конкурс молодёжных проектов конкурс по увеличению призового фонда и возраста участников с 30 лет до 35 лет.

Организаторы отмечают, что встреча прошла в формате «ковид-фри».

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор также встретился с представителями региона в верхней и нижней палатах Федерального собрания России. Русских заявил, что данное обсуждение стало «стартом большой совместной работы» по увеличению финансовой устойчивости региона и привлечения дополнительных средств.