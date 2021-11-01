Благовещенск, , 08:26 — REGNUM В Амурской области с 1 ноября пропускная система по QR-кодам, подтверждающим наличие иммунитета от COVID-19, начнёт действовать в кафе и ресторанах Белогорска, Свободного, Зеи, Шимановска, Райчихинска и Благовещенского района. Ограничения также распространят на спортшколы, тренажёрные залы и фитнес-центры Благовещенска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Сотрудники стадиона проверяют QR-коды у посетителей Василий Иванов © ИА REGNUM

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«Требования одинаковые для всех: и для спортсменов старше 18 лет, и для родителей, которые сопровождают детей на тренировки. Поэтому, если мама, папа или, скажем, бабушка не привиты или не переболели в последние полгода, к сожалению, их не пустят в спортучреждение. И здесь выбор за ними: или вакцинироваться, или приучать ребенка к самостоятельности и ждать его у входа», — отметил министр по физической культуре и спорту Амурской области Дмитрий Кутека.

Спортивным болельщикам для посещения соревнований также необходимо будет предъявлять QR-код. Это ограничение будет действовать не только в Благовещенске, но и по всей Амурской области.

Как сообщало ИА REGNUM, «пересидеть» период действия ограничений не получиться, нужно вакцинироваться и учиться жить в условиях распространения коронавируса, заявил губернатор Амурской области Василий Орлов. Он не исключил того, что систему входа по QR-кодам в места массового скопления людей уже не отменят никогда.