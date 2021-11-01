Оренбург, 1 ноября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. В Оренбургской области стоимость литра дизтоплива на АЗС превысила 50 рублей. Об этом сообщает портал 56orb.ru.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна АЗС

Стоит отметить, автомобильный бензин в регионе дорожает практически в течение всего октября. Каждую неделю фиксируется рост — от 0,1% до 0,5%.

По данным Оренбургстата, с 18 по 25 октября бензин вырос в цене в среднем на 0,1% (с 47,85 рубля до 47,91 рубля). Подорожал бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизтопливо. Добавим, литр дизельного топлива на 25 октября стоил в среднем 49,30 рубля.

Ранее СМИ сообщали о том, что Оренбуржье вошло в число российских регионов, которые лидируют по росту цен на автомобильное топливо. Кроме Оренбургской области наибольший рост с 14 по 21 октября отмечен в Ставрополье, Башкирии, Мордовии, Татарии, Кировской области и Чувашии.