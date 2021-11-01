Рим, , 08:23 — REGNUM «Милан» одержал победу над «Ромой» в матче 11-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Златан Ибрагимович Tasnim News Agency

В составе «Милана» голы забили нападающий Златан Ибрагимович на 25-й минуте и полузащитник Франк Кессье, реализовавший пенальти на 57-й.

На 66-й минуте защитник «Милана» Тео Эрнандес получил красную карточку. «Рома» в большинстве смогла отыграть один мяч, на 93-й минуте отличился форвард Стефан Эль-Шаарави.

На сегодняшний день «Милан» занимает второе место в чемпионате Италии, в активе команды 31 очко. «Рома» идёт на четвёртом месте с 19 очками.

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