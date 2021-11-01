Ростов-на-Дону, , 08:23 — REGNUM В Ростовской области за десять месяцев 2021 года ликвидировано 2 295 техногенных пожаров. Число спасённых превысило две тысячи человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Спасатели 61.mchs.gov.ru

За истекший период составлено свыше двух тысяч протоколов об административных правонарушениях за нарушения требований пожарной безопасности. Сумма штрафов превысила 16 млн рублей.

О мерах пожарной безопасности жителям Дона продолжают напоминать мониторинговые группы. Особое внимание уделено пожарной безопасности садоводческих товариществ.