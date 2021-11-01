Ростов-на-Дону, , 08:20 — REGNUM В Ростовской области введены дополнительные антиковидные ограничения. Документ за подписью первого заместителя донского губернатора Игоря Гуськова вступил в силу 1 ноября, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Закрытое кафе Дарья Драй © ИА REGNUM

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В период нерабочих дней — с 1 по 7 ноября — на Дону приостановлена работа всех предприятий общественного питания. Организации смогут продолжить работу в дистанционном режиме — принимать заказы, работать навынос и осуществлять доставку. Ограничения не распространяются на предприятия, расположенные на территории одной организации и обслуживающие только её сотрудников, а также кафе на территории международного аэропорта «Платов».

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области ранее ввели временный локдаун на время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. В этот период на Дону без ограничений будут работать только аптеки, продовольственные магазины.