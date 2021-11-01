Москва, 1 ноября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Торги по нефти 29 октября закрылись снижением. Баррель нефти марки Brent подорожал на 0,92%, до $83,68, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Vneconomy.vn Нефть

В течение дня цена опускалась до $82,54. Рост нефтяных котировок сдерживался укреплением доллара США на Форекс перед заседанием FOMC.

Согласно последним данным Baker Hughes, число буровых на нефть увеличилось на одну единицу, до 444 шт., число буровых на газ — на одну единицу, до 100 шт. Общее число буровых увеличилось на две единицы, до 544 шт.

Сегодня, 1 ноября, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется в небольшом минусе. Один баррель нефти стоит $83,40. Давление на нефтяной рынок исходит от слабой китайской статистики, опубликованной 31 октября.

Официальный индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности упал до 49,2 (прогноз был 49,7, предыдущее значение 49,6), что является вторым месяцем сокращения.

Индекс деловой активности в непроизводственной сфере составил 52,4 против 53,2 сентябре. Объем производства снизился из-за нехватки электроэнергии и роста цен на сырьевые товары.

Также власти Китая сообщили о продаже запасов бензина и дизельного топлива для увеличения предложения, чтобы справиться с энергетическим кризисом.

В центре внимания участников рынка остаются заседание FOMC (3 ноября) и встреча ОПЕК+ (4 ноября), на которой ожидается увеличение добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки.

Пока цена торгуется выше $82, на рынке сохраняется восходящее движение. Чтобы оно не ослабилось, покупателям нужно закрыть торги до 3 ноября выше $84,70.

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