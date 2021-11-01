Тбилиси, , 08:18 — REGNUM Руководство Грузии при проведении второго тура выборов в органы местного самоуправления не исправило замечания, сделанные ранее международными наблюдателями. Об этом говорится в опубликованном 31 октября заявлении представительства Евросоюза в Тбилиси.

Избирательный участок в Грузии (сс) OSCE Parliamentary Assembly

«Напротив, появились новые изъяны, особенно в плане злоупотребления со стороны грузинских политических лидеров административным ресурсом и агрессивной риторикой, что усугубило и без того глубокую политическую поляризацию», — говорится в заявлении.

В посольстве также выразили озабоченность заявлениями представителей центральных властей об отказе сотрудничать с городскими законодательными собраниями, если там большинство будет за оппозицией. Дипломаты ЕС призвали политических лидеров изменить ситуацию в стране в соответствии ожиданиями граждан.

Напомним, в Грузии выборы в органы местного самоуправления прошли в два тура; 2 и 30 октября. Почти во всех горсобраниях больше всего голосов получила правящая партия «Грузинская мечта». Также кандидаты от этой партии победили на выборах мэров всех городов и муниципалитетов, кроме муниципалитета Цаленджиха.

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