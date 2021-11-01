Москва, 1 ноября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Лицензию на осуществление банковских операций отозвал у самарского коммерческого банка «Спутник» Банк России. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Решение Центробанка вступает в силу с 1 ноября. Функции временной администрации банка были возложены регулятором 9 сентября на госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). После проведения ревизии касс подразделений кредитной организации была выявлена крупная недостача денежных средств.

«По результатам указанных мероприятий установлена полная утрата Банком Спутник капитала», — сказано в сообщении пресс-службы Центробанка.

По итогам рассмотрения правоохранительными органами заявления АСВ об обнаруженной недостаче были возбуждены уголовные дела.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что арбитражный суд Москвы 22 ноября 2021 года начнёт рассмотрение иска банка «Платина», лишившегося лицензии в сентябре 2021 года, и его акционеров-юрлиц. Ответчиком в деле выступит Центробанк РФ.