Салерно, Италия, , 08:16 — REGNUM «Наполи» одержал победу над «Салернитаной» в матче 11-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 1:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Наполи» (сс) RonnyK

Единственный гол в матче забил полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски.

С 69-й минуты «Салернитана» играла в меньшинстве после удаления хавбека Григориса Кастаноса. А на 76-й составы сравнялись из-за красной карточки защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

На сегодняшний день «Наполи» занимает первое место в чемпионате Италии, в активе команды 31 очко. «Салернитана» идёт на 19-м месте с семью очками.

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