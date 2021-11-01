Салерно, Италия, 1 ноября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. «Наполи» одержал победу над «Салернитаной» в матче 11-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 1:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) RonnyK «Наполи»

Единственный гол в матче забил полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски.

С 69-й минуты «Салернитана» играла в меньшинстве после удаления хавбека Григориса Кастаноса. А на 76-й составы сравнялись из-за красной карточки защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

На сегодняшний день «Наполи» занимает первое место в чемпионате Италии, в активе команды 31 очко. «Салернитана» идёт на 19-м месте с семью очками.