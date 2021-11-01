Ульяновск, 1 ноября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских встретился с представителями региона в верхней и нижней палатах Федерального собрания России. Данную встречу он оценил как «старт большой совместной работы», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ulgov.ru Губернатор Ульяновской области Алексей Русских

Участниками встречи стали депутаты Госдумы Владимир Кононов, Алексей Куринный, Сергей Морозов, Владислав Третьяк, в онлайн-режиме присоединились Михаил Авдеев, сенаторы Айрат Гибатдинов и Сергей Рябухин.

«Встречу я рассматриваю как старт большой совместной работы, направленной на повышение финансовой устойчивости региона, привлечение дополнительного финансирования, корректировку нормативно-правовой базы в интересах жителей», — пояснил глава региона Алексей Русских.

Говоря о бюджете-2022, он отметил, что доходы спроектированы на уровне 72,9 млрд рублей, что позволяет обеспечить выполнение всех социальных обязательств, включая поэтапное повышение заработной платы бюджетникам и увеличение минимального размера оплаты труда. Как и в предыдущие годы, большая часть расходов (почти 54 млрд рублей, или 69,2% общей структуры расходов) будет направлено в социальную сферу.

Читайте также: В Ульяновской области определили приоритеты в проекте бюджета-2022

А также:В Ульяновской области ужесточат контроль за реализацией нацпроектов

«Чтобы бюджет стал ещё и бюджетом развития, нужны дополнительные ресурсы. Крайне необходимо ваше деятельное участие», — обратился к депутатам и сенаторам ульяновский губернатор.

Ulgov.ru Губернатор Ульяновской области Алексей Русских встретился с депутатами и сенаторами

Он также предложил взять кураторство над реализацией стратегических проектов и решением актуальных проблем, в частности — по развитию инфраструктуры социально-культурных учреждений, сельских территорий, газификации, переселению из «аварийки», водоснабжению, оздоровлению Волги, Свияги и рекультивации полигонов, модернизации транспорта.

Особое внимание Алексей Русских обратил на реализацию поручений по итогам встреч с президентом Владимиром Путиным, премьер-министром Михаилом Мишустиным, руководителями федерального уровня и исполнение наказов избирателей. Губернатор подчеркнул важность выстраивания «согласованной, скоординированной работы»:

«Мы являемся представителями различных политических партий, но у нас одна задача — повышение качества жизни жителей Ульяновской области».

Отмечается, что данные встречи планируется проводить каждый месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области разработан проект бюджета на 2022 год. Планируется, что в следующем году доходы составят 72,9 млрд рублей, расходы — 77,9 млрд рублей, дефицит — 5 млрд рублей.