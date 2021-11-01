Уфа, , 08:24 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров призвал жителей региона не ссылаться на отсутствие «кусочка мяса и помидоров» и провести нерабочие дни с позитивом. Об этом он сообщил 31 октября на своей странице в социальной сети.

Радий Хабиров Gsrb.ru

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Хабиров отметил, что жителям предстоит еще неделю быть на карантине. При этом сам он будет работать. Он призвал жителей оставаться дом и побыть с родными и близкими.

«К этому нужно относиться не с трагизмом, я отношусь с некоторой долей иронии и с определенным позитивом», — сообщил он, добавив, что есть три вещи, которые можно делать с удовольствием: спать, готовить кушать и читать.

По его словам, во второй день карантина он выбрал приготовление еды.

«Потому что когда кормишь кого-то — это большое удовольствие. У меня не такая большая семья, и я угощаю еще и своих друзей, помощников. На столе ничего не остаётся. И не надо ссылаться на то, что нет кусочка мяса или помидоров. Всегда всё есть, было бы желание. Желание доставить удовольствие своей семье, своим близким», — отметил глава региона. Он попросил жителей провести эти семь дней с позитивом, радоваться общению друг с другом.

«Берегите себя, будьте счастливы! Мира и благополучия вашим домам! И не переживайте, мы со всем справимся», — заверил он жителей.