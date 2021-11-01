Вашингтон, , 08:11 — REGNUM Россия может выйти за рамки резких слов после того, как украинский власти применили в Донбассе ударный турецкий беспилотник Bayraktar, сообщается в журнале The National Interest.

БПЛА Bayraktar Army.com.ua

«Следует обратить внимание на некоторые ранние сигналы, согласно которым реакция Кремля на эти предполагаемые «провокации» может выйти за рамки резких слов», — говорится в статье.

Как считают аналитики, Москва считает нарушением Минских соглашений использование турецких БПЛА на линии разграничения, в то время как Киев с этим не согласен.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября Генеральный штаб Украины официально сообщил о первом применении ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. Позднее украинский министр обороны опроверг эти сообщения, однако СМИ Украины тиражируют видеозапись нанесения удара.

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