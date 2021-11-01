Москва, , 08:10 — REGNUM По итогам дня 29 октября рубль продемонстрировал смешанную динамику против иностранных валют. Пара доллар/рубль повысилась на 1,07%, до 70,95 руб., фунт/рубль — на 0,22%, до 97,03 руб. Пара евро/рубль упала на 0,16%, до 81,92 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Доллар, евро и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Рубль начал сдавать позиции доллару США с открытия Мосбиржи на фоне его общего укрепления на валютном рынке Форекс. На американской сессии покупки доллара увеличились, что привело к падение основных валютных пар с долларом, включая рубль.

Укреплению доллара могли способствовать финансовые потоки в последний торговый день месяца и ожидания сокращения программы покупки активов на заседании FOMC 3 ноября. В связи с тем, что ФРС намерена перейти к сокращению покупок облигаций.

ВВП США в III квартале показал значительный спад. Данные заставили инвесторов сомневаться в том, что Федеральная резервная система решится приступить к сворачиванию программы выкупа активов на ноябрьском заседании. На новостях индекс. доллара обновил недельный минимум.

Сегодня, 1 ноября, вышла новая порция статистики в США. Доходы населения США в сентябре упали на 1% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом расходы американцев увеличились на 0,6%. По прогнозам ожидалось снижения доходов на 0,3% и повышения расходов на 0,6%.

Рубль сдал позиции доллару, но закрылся в плюсе против евро из-за его обвала на Форекс. Пара евро/доллар упала на 1%, до 1,1535

Сегодня на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется в небольшом минусе. По последним данным один баррель нефти стоит 83,40. Давление на нефтяной рынок исходит от слабой китайской статистики, опубликованной в воскресенье.

Отскок пары доллар/рубль 29 октября к 71 пока не воспринимается в качестве разворота тенденции. Ближайшим препятствием по доллару выступает отметка 71,55.

После него покупателям откроется дорога к уровню 73,15. Рубль может остаться под давлением до 8 ноября из-за сокращенной рабочей недели.

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