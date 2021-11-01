Оренбург, , 08:05 — REGNUM В Оренбургской области суд рассмотрел апелляционную жалобу по делу о хищении 24,7 млн рублей начальником отдела учета затрат на оплату труда и расчетов с персоналом главной бухгалтерии новотроицкого завода. Приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

Приговор Publicdomainpictures.net

Напомним, женщина признана виновной в особо крупном мошенничестве. Установлено, что в 2014 — 2017 годы, будучи бухгалтером, она внесла ложную информацию с спецпрограмму по учету заработной платы предприятия и присвоила 24,7 млн рублей.

За мошенничество оренбурженку приговорили к двум годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Стоит отметить, женщина проходила еще по одному делу о мошенничестве наряду с другими сотрудниками главной бухгалтерии завода.

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