Благовещенск, , 08:05 — REGNUM «Пересидеть» период действия ограничений не получиться, нужно вакцинироваться и учиться жить в условиях распространения коронавируса. Об этом заявил во время прямого эфира на ГТРК «Амур» губернатор Амурской области Василий Орлов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября в пресс-службе правительства региона. Он не исключил того, что систему входа по QR-кодам в места массового скопления людей уже не отменят никогда.

Вакцина от COVID-19 Фото КБ № 8 ФМБА России

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«Введенные сейчас ограничения, думаю, будут действовать очень долго. А может быть и останутся навсегда. Для того, чтобы наше общество могло полноценно жить в условиях коронавируса, нам необходимо выработать определенные механизмы защиты. Чем дольше некоторые люди будут сопротивляться вакцинации, тем дольше им будет некомфортно. В дальнейшем больше будет закрыто отраслей для непереболевших и непривитых граждан. Нужно настраиваться на длительный процесс, «пересидеть» период ограничений, думаю, не получится. Ограничения вводятся не просто так. Поверьте, нам не доставляет никакого удовольствия выслушивать жалобы бизнеса, слушать претензии граждан. У нас просто нет другого выхода», — сказал Василий Орлов.

Он назвал вакцинацию единственным способом победить мутирующий вирус. Жителям региона, получившим медотвод от прививки, он посоветовал беречься и тем более не посещать места массового скопления людей в свете риска получить осложнения от коронавируса.

Василий Орлов также напомнил о том, что система здравоохранения региона перегружена и количество развёрнутых сегодня коек для коронавирусных пациентов — максимально. Для обслуживания большего количества мест в Приамурье не хватит персонала.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области коронавирусом болеют 800 детей, 59 из них госпитализированы. Количество несовершеннолетних с диагнозом COVID-19 растёт. На дистанционном обучении находятся 30 классов, полный перевод школ на онлайн-занятия не планируется. Глава региона выразил надежду, что проблема распространения COVID-19 среди детей в ближайшее время решится с помощью начала вакцинации несовершеннолетних.