Вашингтон, 1 ноября, 2021, 07:58 — ИА Регнум. Уровень одобрения американцами деятельности президента США Джозефа Байдена упал с августа на 7%, а с апреля — на 11%. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные 1 ноября телекомпанией NBC.

Gage Skidmore Джо Байден

Деятельность американского лидера оценивают положительно 42% граждан США. Для сравнения: в августе положительную оценку деятельности Байдена дали 49% американцев, в апреле — 53%. Уточняется, что уровень поддержки экс-президента США Дональда Трампа за время его нахождения у власти колебался в пределах 9%.

Опрос проводился с 23 по 26 октября, в нём приняли участие тысяча граждан США старше 18 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что рейтинг президента США Байдена за первые девять месяцев правления упал быстрее, чем у любого лидера США с 1945 года.