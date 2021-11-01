Ульяновск, 1 ноября, 2021, 07:48 — ИА Регнум. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских в ходе визита в Сурский район оценил благоустройство посёлка Сурское, которое проводится с участием федеральных средств. И подчеркнул значимость реализации проекта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Surskoe.ulregion.ru Коллаж по итогам поездки в Сурский район губернатора Ульяновской области Алексея Русских

Проект благоустройства исторического центра посёлка, который считается одним из первых поселений Ульяновской области, выиграл во Всероссийском конкурсе создания комфортной среды в малых городах и исторических поселений, который проводится по поручению президента России Владимира Путина.

Оценивая ход работ, руководитель региона подчеркнул значимость проекта, отметив, что торгово-ярмарочная площадь в Сурском (ранее — Промзино) — это «сердце посёлка, центр притяжения для жителей и гостей». Здесь располагаются учреждения образования и культуры, магазины, церковь, парк культуры.

«Проведение масштабного благоустройства территории должно способствовать привлечению сюда туристов, а это, в свою очередь, улучшит инвестиционную привлекательность населённого пункта», — сказал Алексей Русских.

Он также подчеркнул, что нужно участвовать в новых конкурсах по благоустройству с учётом данных работ в Сурском районе, подчёркивая «самобытность нашего края».

По итогам благоустройства, которое завершится в конце 2021 года, будет создано современное общественное пространство «двойного назначения»: во время ярмарки оно будет превращаться в торговые ряды», а в другие дни станет площадкой для отдыха и прогулок.

В настоящее время уложена брусчатка, оборудована велодорожка, смонтировано освещение, изготовлены камень-указатель, торговые навесы, качели и создана фотозона в виде амфитеатра. Также поставили детский скалодром. В ближайшее время здесь появится входная группа и стилизованные часовни.

В планах администрации Сурского района — благоустройство Никольской горы, которая является одним из главных символов Ульяновской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября запустили движение по десятикилометровому участку федеральной трассы Р-178 Саранск — Сурское — Ульяновск. В запуске приняли участие губернатор Алексей Русских и руководитель ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдар Мингазова. Затраты составили почти 600 млн рублей.