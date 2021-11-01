Санкт-Петербург, 1 ноября, 2021, 07:55 — ИА Регнум. Антициклон, благодаря которому в Петербурге и других частях европейской России сохраняется теплая погода, постепенно сдаёт свои позиции. Однако пока температура воздуха в Северной столице будет аномально высокой для начала ноября. Об этом сообщил 1 ноября ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Терраса с видом на крыши Петербурга

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По его данным, в первый день ноября влияние антициклона на погоду начнет ослабевать, и в петербургский регион проникнут обширные облачные поля.

«Но дождей они пока не принесут. При этом температурные показатели останутся на 5−6° выше положенных по климату значений», — отметил специалист.

Температура воздуха днём в Петербурге составит +9…+11 градусов, по Ленинградской области +7…+12 градусов.

Ветер юго-восточный 2−7 м/с. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба.