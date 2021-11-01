Оренбург, 1 ноября, 2021, 07:47 — ИА Регнум. В Ленинский районный суд Оренбурга поступило уголовное дело в отношении Виктора Б., который является фигурантом резонансного дела об убийстве бизнесмена и его семилетнего сына. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Sledcom.ru Суд

Мужчину обвиняют в жестоких убийствах, угоне автомобиля, умышленном уничтожении имущества. Виктор Б. заключил досудебное соглашение со следствие. Поэтому дело рассматривается в особом порядке.

«Учитывая, что подсудимому инкриминируется одно из преступлений в отношении малолетнего лица, в целях уменьшения травмирующего воздействия на потерпевшую процесса, благоприятной психологической обстановки в суде для всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств дела, суд пришел к выводу о рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании», — сказали в пресс-службе.

Напомним, в январе 2018 года в Оренбурге во дворе многоэтажных домов были убиты бизнесмен и его семилетний сын. После совершения преступления убийцы попытались сжечь машину.

Впоследствии силовики завили о задержании подозреваемых, однако оказалось, что у всех задержанных есть алиби. В 2020 году правоохранители проинформировали о новом задержании. Четверых мужчин отправили под стражу.