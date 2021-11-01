Биробиджан, 1 ноября 2021, 07:37 — REGNUM Инфекционные госпитали ЕАО заполнены более, чем на 85%, две трети пациентов — пожилые люди старше 65 лет. В связи с напряжённой ситуацией по COVID-19 в регионе ввели ограничения на работу предприятий общественного питания в ночное время, запрет на проведение массовых мероприятий и режим самоизоляции для жителей старше 60 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.
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Дома должны находиться только те пожилые люди, которые не сделали прививку от коронавируса. В том числе, пенсионерам старше 60 лет запрещено выходить на работу без прохождения вакцинации.
Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев недоволен тем, как глава Еврейской автономии Ростислав Гольдштейн организовал работу по предупреждению распространения COVID-19. В регион отправят бригаду специалистов, которые оценят, что было сделано не так и кого нужно наказать.