Биробиджан, 1 ноября, 2021, 07:37 — ИА Регнум. Инфекционные госпитали ЕАО заполнены более, чем на 85%, две трети пациентов — пожилые люди старше 65 лет. В связи с напряжённой ситуацией по COVID-19 в регионе ввели ограничения на работу предприятий общественного питания в ночное время, запрет на проведение массовых мероприятий и режим самоизоляции для жителей старше 60 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зона Covid Free

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Дома должны находиться только те пожилые люди, которые не сделали прививку от коронавируса. В том числе, пенсионерам старше 60 лет запрещено выходить на работу без прохождения вакцинации.

«По всей стране начались нерабочие дни. Система здравоохранения работает в штатном режиме, все вакцинальные пункты открыты, выездные бригады сформированы и во второй половине дня приступят к выполнению своих обязанностей. Вакцинальные бригады, которые работали на предприятиях, на период нерабочих дней привлечены к обслуживанию выездов на дом по предварительно поступившим заявкам», — прокомментировал ситуацию заместитель председателя правительства ЕАО Валерий Жуков.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев недоволен тем, как глава Еврейской автономии Ростислав Гольдштейн организовал работу по предупреждению распространения COVID-19. В регион отправят бригаду специалистов, которые оценят, что было сделано не так и кого нужно наказать.