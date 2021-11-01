Кемерово, , 10:32 — REGNUM В Кемеровской области медицинскую помощь получают 2028 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем 14-дневном карантине находится 18 828 человек», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе выявлено 63 929 случаев заражения коронавирусом, 60 437 человек выздоровели, 1464 пациента скончались.

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