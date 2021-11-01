Екатеринбург, , 07:31 — REGNUM В Екатеринбурге можно купить QR-коды о вакцинации от COVID-19. Такие сведения сообщают местные СМИ.

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Александр Полегенько (c) ИА REGNUM

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В частности, об этом пишет портал E1.ru. Издание ссылается на анонимных граждан, якобы уже осуществивших такую сделку. По данным издания, люди это делают через знакомых.

Отметим, такая деятельность не является законной. Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых призывает граждан, имеющих сведения о конкретных должностных лицах либо учреждениях, занимающихся таким «ремеслом», сообщать в полицию по круглосуточному телефону доверия (343) 358−71−61.