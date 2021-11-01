Екатеринбург, 1 ноября, 2021, 07:17 — ИА Регнум. Жители Свердловской области решили остаться дома во время введённых президентом России Владимиром Путиным нерабочих дней. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Дарья Драй ИА REGNUM ТЦ в период нерабочих дней

Следите за развитием событий в трансляции: «Началась неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

Сервис «Яндекс.Карты» на 9:00 по местному времени 1 ноября оценивает уровень пробое в Екатеринбурге в четыре балла. При этом обычно в рабочий день этот показатель составляет девять баллов. А на середину дня оценка загруженности улиц города определена в три балла. Для сравнения, в обычный день она находится на отметке пяти баллов.

Как сообщало ИА REGNUM, нерабочие дни действуют в России с 30 октября по 7 ноября. Причиной стала тяжёлая эпидемиологическая обстановка.