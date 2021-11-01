Кемерово, , 07:13 — REGNUM В Кемеровской области по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 1 ноября, за прошедшие сутки выявлено 305 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 302 случая.

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«Кемерово — 49, Новокузнецк — 47, Междуреченск — 37, Прокопьевск — 27, Белово — 26, Осинники — 26, Мыски — 23, Калтан — 13, Киселевск — 13, Юрга — восемь, Таштагольский МР — шесть, Яшкинский МО — шесть, Гурьевский МО — четыре, Анжеро-Судженск — три, Краснобродский — три, Тайга — три, Новокузнецкий МР — три, Юргинский МО — три, Прокопьевский МО — два, Ленинск-Кузнецкий — один, Кемеровский МО — один, Яйский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 239 пациентов выздоровели, четверо скончались.