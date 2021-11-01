Петропавловск-Камчатский, 1 ноября, 2021, 07:10 — ИА Регнум. В Камчатском крае благодаря введению нерабочей недели и ограничений увеличивается число жителей, привитых от COVID-19. Это констатировали в министерстве здравоохранения региона, написало 1 ноября ИА «Камчатка».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM «Афимолл Сити». Новые ограничения в Москве

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Рост количества желающих привиться от коронавируса в регионе связывают с введением QR-кодов при посещения ресторанов и кафе, организаций культуры и спорта. Ограничения назвал важной мерой для мотивирования жителей региона к вакцинации глава Камчатского края Владимир Солодов.

«Это очень важная мера, которая позволит нам мотивировать людей активно вакцинироваться, защищать своё здоровье, заботиться о нем, а с другой стороны, не допустить полного локдауна. Я очень надеюсь, что мы сможем этого добиться, потому что для бизнеса было бы критично сейчас полное закрытие, которое мы переживали уже в 2020 году и которое мы сейчас видим в ряде регионов, где эпидемиологический процесс на более выраженной стадии находится. Поэтому эта мера необходима для того, чтобы мы не вводили более жёсткие ограничения. Сразу хочу оговориться, что в дальнейшем мы будем исходить из складывающейся картины заболеваемости при принятии решений о введении возможных дополнительных мер, если не увидим достаточного эффекта от QR-кодов», — сказал губернатор Камчатки .

Как сообщало ИА REGNUM, в Камчатском крае количество коек для пациентов с COVID-19 выросло до 310, свободны 82 места. В инфекционных госпиталях находятся 228 человек, 75% из них (171 человек) — с диагнозом «пневмония». За сутки в больницы поступили семь жителей края, заразились коронавирусом — 43.