Антиковидные ограничения на Камчатке способствуют росту темпов вакцинации
Петропавловск-Камчатский, 1 ноября, 2021, 07:10 — ИА Регнум. В Камчатском крае благодаря введению нерабочей недели и ограничений увеличивается число жителей, привитых от COVID-19. Это констатировали в министерстве здравоохранения региона, написало 1 ноября ИА «Камчатка».
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Рост количества желающих привиться от коронавируса в регионе связывают с введением QR-кодов при посещения ресторанов и кафе, организаций культуры и спорта. Ограничения назвал важной мерой для мотивирования жителей региона к вакцинации глава Камчатского края Владимир Солодов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Камчатском крае количество коек для пациентов с COVID-19 выросло до 310, свободны 82 места. В инфекционных госпиталях находятся 228 человек, 75% из них (171 человек) — с диагнозом «пневмония». За сутки в больницы поступили семь жителей края, заразились коронавирусом — 43.