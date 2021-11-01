Чебоксары, , 07:08 — REGNUM В Батыревском районе Чувашии продолжается проверка по факту пожара в жилом доме, где погибли четыре человека. Предварительная причина возгорания — неисправность оборудования, сообщили ИА REGNUM в республиканской прокуратуре.

Сгоревший дом в Батыревском районе Чувашии, в котором погибли четыре человека Chuvashia.sledcom.ru

Трагедия произошла 30 октября в 02:40 в одном из домов в селе Алманчиково Батыревского района. Жилой дом сгорел полностью, в ходе тушения обнаружены четыре трупа. В надзорном ведомстве сообщают, что личности погибших устанавливаются.

«Предварительно установлено, что несовершеннолетних среди погибших нет. Предварительная причина пожара — неисправность электрооборудования», — говорят в прокуратуре Чувашии.

Ведомством взята на контроль процессуальная проверка, проводимая правоохранителями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в следственном управлении СКР по Чувашии предварительно отмечали, что в сгоревшем доме обнаружены тела 55-летнего хозяина жилища, 47-летнего мужчины, его 40-летней супруги и 49-летней односельчанки. Причиной смерти могло стать отравление угарным газом.

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