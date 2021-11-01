Челябинск, 1 ноября, 2021, 07:06 — ИА Регнум. В Челябинской области индекс промышленного производства продолжает расти. Об этом сообщает региональная Контрольно-счётная палата.

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За январь-сентябрь 2021 года он вырос на 9,9% по сравнению с таким же периодом 2020-го. В основном рост показала сфера добычи полезных ископаемых — на 29,1%.

Сфера обеспечения газом, паром и электроэнергией увеличилась на 10,9%. А обрабатывающие производства поднялись на 8,5%.